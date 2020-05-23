Барнаул, , 11:02 — REGNUM В Алтайском крае, где по состоянию на 23 мая выявили уже более 1250 носителей коронавируса, от предупреждений перешли к действиям: за несоблюдение режима самоизоляции полицейские в ходе рейдов составили уже более 1,5 тыс. протоколов, из них около 50 материалов — за нарушение масочного режима. Такие данные приводит сегодня пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Больше всего протоколов составили в Барнауле. Решение о штрафах, которые могут составить от 1 до 30 тыс. рублей, будут приниматься судами согласно статье 20.6.1 КоАП.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только за последние сутки, 22 мая, в Алтайском крае было подтверждено 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Всего в регионе получено уже 1254 положительных теста на коронавирус. Из-за нескольких вспышек коронавируса власти решили ужесточить масочный режим.

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