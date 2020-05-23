Тула, , 10:59 — REGNUM 90 новых случаев заражения подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщили 23 мая в региональном оперативном штабе.

Новые случаи заражения подтверждены у жителей Тулы, Донского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Новомосковского, Одоевского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

В то же время за последние сутки выписаны с выздоровлением 78 жителей региона.

Всего в Тульской области с 19 марта по 23 мая подтверждено 3005 случаев заражения, 1 тыс. 189 человек выздоровели. 20 пациентов с подтверждёнными положительными тестами на коронавирус скончались.