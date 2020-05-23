Астрахань, , 11:01 — REGNUM Общее количество скончавшихся от COVID-19 на территории Астраханской области за минувшие сутки увеличилось на два и достигло цифры в 11 человек. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба регионального управления администрации губернатора.

«По информации министерства здравоохранения, 21 и 22 мая от коронавирусной инфекции скончались 71-летний и 94-летний мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что у обоих пациентов был поставлен диагноз двусторонняя пневмония и тест на коронавирус дал положительный результат, и указывается, что в результате общее число смертей от COVID-19 в области в результате этого стало 11 человек.

При этом всего в регионе заразились коронавирусом 1 348 человек, 50 из которых — за минувшие сутки. Ещё 656 человек выздоровело от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 148 новых случаев заражения коронавирусом.