Самара, , 11:03 — REGNUM Подразделения Волжского спасательного центра направлены в Дагестан для проведения дезинфекционных работ из-за сложной эпидемиологической обстановке в этом регионе. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, 23 мая 60 специалистов радиационной, химической, биологической защиты на 14 единицах техники отправились в Дагестан.

Отмечается, что специальная техника радиационной химической и биологической защиты оснащена современным оборудованием. С ее помощью будет проводиться дезинфекция объектов и территорий этой республики: социальные и лечебные учреждения, объекты транспортной инфраструктуры и другие объекты.

Ранее сообщалось о том, что эти меры организованы по поручению президента РФ Владимира Путина. В Дагестан уже прибыли 140 специалистов Ногинского и Донского спасательных центров на 26 единицах техники.

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