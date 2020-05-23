Красноярск, , 10:53 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 148 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 23 мая в региональном оперштабе.

Всего по состоянию на 23 мая в Красноярском крае коронавирус выявлен у 3119 человек. 697 человек вылечили (плюс 38 за сутки).

За сутки в Красноярском крае скончались ещё три пациента с коронавирусом. Общее число умерших за весь период — 28.

Случаи заражения зарегистрированы в 45 муниципальных образованиях края.

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