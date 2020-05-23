Краснодар, , 10:53 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщил 23 мая региональный оперативный штаб.

Возраст пациентов от одного года до 93 лет. Лидирует по числу случаев заражений за сутки Краснодар — 29 подтверждённых положительных тестов, 13 новых заразившихся выявлено в Кавказском районе, по шесть случаев зафиксировано в Армавире, Сочи и Белореченском районе, пять — в Крымском, четыре — в Геленджике.

Всего в регионе на данный момент подтверждено 3 тыс. 155 случаев заражения коронавирусом. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 38 пациентов.1 тыс. 859 человек выздоровели и выписаны, в том числе 95 — за последние сутки. 27 пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались.

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