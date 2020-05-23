Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM В Петербурге за сутки выявили 363 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Таким образом за все время пандемии в городе зафиксировали 12 тыс. 955 случаев заражения. За это время выздоровело 3 тыс. 124 человека.

За последние сутки также в Петербурге подтвердили еще шесть летальных исходов COVID-19. За все время в городе официально зафиксировали 113 смертей от этой болезни.

Когда именно наступили последние, не уточняется. В предыдущие дни власти отчитывались, что вновь подтвержденные летальные исходы наступили еще во второй половине апреля. То есть комиссии потребовался почти месяц, чтобы признать COVID-19 основной причиной смерти.

В России за сутки выявлено 9 тыс. 434 новых носителей коронавируса, их общее число по стране достигло 335 тыс. 882 человек в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 139 летальных случаев по стране, за весь период в России от COVID-19 официально скончалось 3 тыс. 388 человек. Выздоровело — 107 тыс. 936 человек.