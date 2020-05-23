Элиста, , 10:47 — REGNUM Режим самоизоляции на территориии Калмыкии решено продлить на две недели. Об этом на странице в соцсети сообщил глава республики Бату Хасиков вечером 22 мая.

«Сегодня в ходе оперштаба приняли решение продлить режим самоизоляции еще на две недели. Соответствующий̆ Указ с прописанными ограничительными мерами будет представлен в ближайшее время. Обсудили и другие возможные изменения в режиме самоизоляции. Рассматриваем одновременно и снятие ограничений по некоторым направлениям, и усиление контрольных мероприятий. Какие именно меры будут приняты, решим исходя из динамики ситуации в ближайшие дни. Следим за ситуацией̆. Возможно ли вводить послабления, будет понятно на выходных. И это зависит от нас с вами, дорогие земляки», — говорится в сообщении главы республики.

Режим самоизоляции на территории Калмыкии действует с 31 марта. По данным на 22 мая, в регионе подтверждено 856 случаев заражения коронавирусом. Десять человек скончались.