Пекин, , 10:42 — REGNUM В Китае начались продажи бюджетного кроссовера Ford Territory S, который прошел рестайлинг. Об этом сообщается на портале Carsweek.

Обновленный кроссовер Ford Territory получил в названии литеру «S», обновленную внешность, а также новые опции. В экстерьере производители несколько изменили радиаторную решетку, а также оптику и бамперы.

Построен Territory на платформе, на которой выпускаются китайские кроссоверы JMC Yusheng S330. Длина новинки составляет 4 580 мм, ширина — 1 936 мм, а высота достигает 1 674 мм. При этом колесная база — 2 716 мм.

Силовая линейка состоит из 1,5-литрового движка EcoBoost мощностью 143 л. с., который идет в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или с вариатором. Усилить мощность мотора можно с помощью 48-вольтового стартер-генератора. Привод у обновленного кроссовера только передний.

Стоимость базовой модели, в оснащение которой входят системы ABS и ESP, кондиционер, парктроник, легкосплавные диски на 17 дюймов, в Китае составляет 109 800 юаней (свыше 1,11 млн рублей). Топовая версия обойдется за 164 800 юаней (1,67 млн рублей).

Ранее компания Ford начала в мексиканском городе Эрмосильо-Сонора выпуск возрожденного внедорожника Ford Bronco в исполнении Sport.

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