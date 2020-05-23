Барнаул, , 10:39 — REGNUM Мусульмане Алтайского края 24 мая будут дистанционно праздновать Ураза-байрам, завершающий священный месяц Рамазан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из сообщения правительства региона, размещенного по итогам заседания оперативного штаба, из-за угрозы распространения коронавируса в крае не будут проводить никаких организованных мероприятий.

Напомним, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Алтайском крае не улучшается. Только за последние сутки, 22 мая, было подтверждено 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2.

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