Калининград, , 10:36 — REGNUM Правила для прилетающих в регион граждан уточнили в Калининградской области. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, согласно принятым изменениям, все граждане, которые будут прилетать на территорию этого субъекта РФ до 31 мая текущего года, должны будут предоставлять должностным лицам информацию о себе.

В частности, они должны будут указать свои инициалы и контактные данные, а также сообщить, где они проживали за 14 дней до приезда на территорию региона, где собираются проживать на территории области. Кроме этого, они должны будут сообщить, как они намерены соблюдать режим двухнедельной самоизоляции. При этом необходимо приложить договор аренды жилья на срок 14 дней, либо документ о собственности на жилое помещение, прописку.

А граждане, которые проходили карантин в обсерваторах других регионах, должны будут предъявить соответствующий документ об этом. Если же граждане почувствовали ухудшение здоровья, то они должны срочно обратиться за помощью к врачам, но без посещения медицинских учреждений.

Руководители предприятий, которые для работы привлекают граждан из других регионов, должны обеспечить выдачу им соответствующих документов, которые обосновывают их прибытие. Кроме этого, они должны обязательно встречать прибывших сотрудников и организовать двухнедельный карантин для них.

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