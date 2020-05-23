Тамбов, , 10:30 — REGNUM 79 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тамбовской области за последние сутки, сообщил 23 мая региональный оперштаб.

Среди заражённых один ребёнок — шестилетняя девочка, возраст взрослых пациентов — от 20 до 86 лет.

Всего в регионе подтверждено 2 тыс. 400 случаев заражения коронавирусом. 815 пациентов выздоровели. Семь пациентов скончались. В больницах на данный момент находятся 351 пациентв, в том числе 259 с диагнозом «пневмония».

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