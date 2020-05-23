Сеул, , 10:32 — REGNUM Из стран юго-западной Африки в Южную Корею вернутся девять человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Анголе.

По их словам, на родину вернутся семь человек из Намибии и два человека из Анголы.

Отмечается, что первоначально граждане Южной Кореи, находящиеся в Намибии, прибудут в Эфиопию, через Руанду (Ангола), Киншаса (Конго) и Дар-эс-Салам (Танзания), где 23 мая сядут на рейс авиакомпании Ethiopian Airlines. В международный аэропорт Инчхон южнокорейцы прибудут 24 мая во второй половине дня.

Однако существует вероятность, что рейс из-за не полной посадки может быть отменен и граждане Южной Кореи смогут вернуться на родину только 26 мая.

С другой стороны, граждане Южной Кореи, находящиеся в Анголе, вернутся на родину через Лиссабон (Португалия) и Лондон (Великобритания).

В настоящее время в Анголе выявлено 60 случаев заражения коронавирусом, в Намибии — 18 случаев.