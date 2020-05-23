Нур-Султан, 23 мая 2020, 10:18 — REGNUM Казахстанская авиакомпания Air Astana планирует создать подразделение по грузовым перевозкам из-за повышенного спроса на этот вид услуг, сообщили в пресс-службе компании.
Подразделение Air Astana Cargo будет использовать три воздушных судна Boeing 767−300, оборудованных под грузовые самолеты. Решение принято в качестве антикризисной меры.
В салоне самолета убрали пассажирские кресла, декоративные перегородки и гардеробы. Пространство салона полностью освободили для эффективных грузовых перевозок.
Как сообщало ИА REGNUM, с 25 мая в Казахстане возобновят работу всех аэропортов. Авиакомпаниям также разрешили самостоятельно устанавливать количество внутренних авиарейсов.
Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане возобновят работу все аэропорты