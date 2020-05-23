Канберра, , 10:17 — REGNUM Власти Австралии готовятся к дальнейшему ослаблению карантинных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 23 мая сообщает Reuters.

По данным журналистов, с 1 июня в стране планируется открытие ресторанов и пабов с ограниченным доступом посетителей — не более 50 человек.

В этой связи правительство настоятельно рекомендует местным жителям придерживаться строгих мер по социальному дистанцированию, а также прохождению тестирований.

Напомним, на сегодняшний день в Австралии выявлено свыше 7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 в стране скончались 102 пациента.