Калининград, , 10:09 — REGNUM Контроль за соблюдением гражданами масочного режима усилят в Калининградской области. Такое поручение 22 мая дал глава региона Антон Алиханов на заседании оперативного штаба.

По его словам, необходимо усилить контроль соблюдением масочного режима, а также закрыть въезд в прибрежные муниципальные образования 23 и 24 мая.

Алиханов подчеркнул, что у граждан было время на подготовку к этому режиму. Кроме этого, ранее полицейские предупреждали граждан о необходимости его соблюдения. Сейчас всех граждан, которые не носит маски в общественных местах, транспорте, в торговых точках нужно привлекать к административной ответственности.

Отмечается, что с 16 марта было составлено свыше 1100 протоколов о нарушении статей 6.3, 20.6, 19.3 КоАП РФ. В итоге суды вынесли решения на общую сумму порядка 200 тысяч рублей.