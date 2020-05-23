Москва, , 10:06 — REGNUM Небольшие дожди и облачная погода ожидаются в столице России с субботу, 23 мая. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь», — приводит его слова РИА Новости.

Также он рассказал, что температура воздуха в Москве в этот день составит от +9 до +11 °С, а по области — от +8 до +13 °С, что, по данным метеоролога, является аномальным холодом для конца мая в регионе.

Кроме этого, синоптик уточнил, что в Москве 23 мая ожидается северо-восточный ветер со скоростью 3−8 м/с и что атмосферное давление составит 751 мм рт. столба, что является превышением нормы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что через три дня в Москве ожидаются первые признаки потепления.