Москва, , 10:00 — REGNUM В Москве за последние сутки от COVID-19 вылечился 3831 пациент, сообщила 23 мая заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 47 413», — сообщила она.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 мая в России выявили 326 448 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 99 825 человек, скончались 3249 пациентов.

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