Ташкент, , 09:59 — REGNUM Два человека заключены под стражу в рамках расследования уголовного дела по факту частичного обрушения дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане, сообщили 23 мая в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

Имена подозреваемых не сообщаются. Один из задержанных — глава дирекции по развитию и эксплуатации объектов водохранилища. Иные подробности по делу не разглашаются.

Издание «Газета.uz» сообщает, что среди подозреваемых — начальник дирекции по развитию и эксплуатации объекта водохранилища «Сардоба» Фахриддин Данабаев. Его подозревают в должностной халатности, повлекшей смерть человека.

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