Кемерово, , 09:48 — REGNUM Число выявленных носителей коронавирусной инфекцией на территории Кемеровской области за прошедшие стуки составило 15 человек. Об этом 23 мая губернатор региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

«Еще у 15 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», — говорится в сообщении губернатора и уточняется, что все зараженные изолированы и поучают необходимое лечение.

Также он сообщил, что за прошедшие 24 часа выздоровело от COVID-19 8 человек и их общее число стало 138, и что в больницах региона на данный момент находится 261 заболевший COVID-19.

Таким образом, общее количество выявленных зараженных в регионе стало 406 человек при 7 летальных исходах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество новых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области за прошедшие сутки составило 83.

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