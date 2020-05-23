Калининград, , 09:37 — REGNUM У воспитателя детского сада в Калининграде выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 22 мая сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании областного оперативного штаба.

По его словам, в настоящий момент по данному факту специалисты проводят эпидемиологическое расследование и выявляют лиц, которые с ним общались.

Глава Калининградской области отметил, что необходимо усиленно следить за состоянием здоровья сотрудников дежурных групп в детских дошкольных учреждениях, поскольку руководство региона в ответе за здоровье и жизнь граждан. Для этого необходимо неукоснительно соблюдать контроль на входе и наблюдать за работниками этих учреждений.

Антон Алиханов особо отметил, что нельзя допускать массового скопления людей, в том числе и очных собраний воспитателей.

Отмечается, что детские сады смогут полноценно открыть не раньше начала июля месяца, при условии улучшения эпидемиологической обстановки.

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