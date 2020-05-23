Москва, , 09:31 — REGNUM Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале пояснил, что такое «плато заболеваемости» и «пик смертности», и заявил, что эти вещи взаимосвязаны:

«Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова предупредила, что ещё несколько дней может наблюдаться рост смертности от COVID-19. Как же так, ведь темп прироста новых выявленных инфицированных резко сокращается?!

Дело в том, что смерть при COVID-19 не бывает внезапной, как, например, от инфаркта миокарда или инсульта. Люди, увы, тяжело и долго болеют. Долго — это долго: 2−4 недели. Аппараты ИВЛ, искусственной почки, современные медикаменты позволяют «тянуть» больного до последнего в надежде на выздоровление. И многих таким образом спасают. Но не всех. Не всех…

Месяц назад, когда многие тяжелые больные попали в реанимацию, у нас наблюдался интенсивный прирост заболевания. С тех пор всё изменилось, темпы прироста резко снизились, мы вышли на плато, выписываются больше пациентов, чем поступают на больничные койки.

У меня, например, больница сегодня заполнена лишь на треть (слава Богу!). Но за реанимационных больных тех тяжелых дней продолжают бороться. И — увы — не всегда мы выигрываем эту борьбу за жизнь. И какое-то время наши неудачи в этой борьбе будут сказываться на статистике смертности.

Это законы эпидемии: при выходе на плато ещё некоторое время показатели смертности продолжают расти как отражение того пика заболеваемости, когда эти тяжелые пациенты попали в больницы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 22 мая в 85 регионах России зарегистрировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлении 99 825 человек.

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