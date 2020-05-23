Ташкент, , 09:25 — REGNUM Лаборатории Узбекистана выполнили 551 тыс. тестов на коронавирус, в том числе 11,1 тыс. за минувшие сутки. Об этом заявил первый заместитель директора агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Ботиржон Курбанов на брифинге.

По его словам, под медицинским наблюдением в стране остаются 44 455 пациентов, которые прибыли из регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией или контактировали с зараженным. В домашних условиях изолированы 26 009 человек, в стационарах — 18 446.

Напомним, по состоянию на 23 мая в Узбекистане выявили 3078 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2492 человека, скончались 13 пациентов.

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