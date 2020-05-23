Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пропил курс препарата гидроксихлорохина, так как в Белом доме выявили два случая заражения коронавирусом. Об это глава государства заявил в интервью журналистке Шэрил Аткиссон, выдержка из которого появилась в Twitter новостной программы Full Measure.

«Я верю в него и прошел курс, поскольку два человека в Белом доме сдали положительный тест. Возможно, это хорошая идея — пройти курс», — сказал Трамп. Он добавил, что принимал лекарство две недели.

Напомним, ранее Дональд Трамп уже сообщал о приеме гидроксихлорохина. Позднее личный врач президента Шон Конли заявил, что польза от препарата превысила возможные риски.

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