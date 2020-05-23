Анкара, , 08:57 — REGNUM Власти Турции вернули на родину 84 сограждан из Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Мозамбика. Об этом 23 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, граждане страны пребывали в африканских странах с разными целями, включая бизнес и туризм. Они не смогли вовремя покинуть указанные страны, так как началась эпидемия коронавируса.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган отдал распоряжение о возвращении граждан на родину, с этой целью были выделены специальные рейсы. С начала эпидемии в страну вернулись десятки тысяч человек.