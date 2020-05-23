Сеул, , 08:49 — REGNUM 22 мая в Южной Корее от укусов клещей скончались два пожилых человека. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний.

По их словам, 76-летняя женщина из провинции Кёнсан-Пукто и 87-летний мужчина из провинции Чхунчхон-Намдо скончались от вируса тромбоцитопенического синдрома (SFTS).

Известно, что это первый в текущем году случай летального исхода от заражения вирусом.

Отмечается, что с 2013 года по мая 2020 года вирус тромбоцитопенического синдрома (SFTS) был обнаружен у 1097 человек, из них 216 человек скончались. В 2013 году от укуса клеща погибли 36 человек, в 2015 году — 79 человек, в 2017 году — 272 человека.