Пекин, , 08:47 — REGNUM В первый раз за время начала эпидемии коронавирусной инфекции в Китае не было выявлено за прошедшие сутки ни одного случая нового заражения SARS-CoV-2. Об этом 23 мая сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Таким образом, общее число инфицированных коронавирусом в Китае осталось прежним и составляет 82 971 человек, при 78 258 выздоровевших и 4 634 умерших от COVID-19.

Также уточняется, что в больницах в настоящее время продолжают проходить лечение 79 человек и что 1 711 из общего число инфицированных являются ввозными случаями, из которых 1 670 пациентов выздоровело.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Китая приняло решение направить медицинскую команду экспертов в Перу с целью оказания помощи в борьбе с эпидемией нового коронавируса.