Валлетта, , 08:42 — REGNUM Береговая охрана Мальты спасла порядка 140 мигрантов, терпящих бедствие у берегов страны. Об этом 23 мая сообщает Al Jazeera.

Тем не менее, отмечают журналисты, беженцы не были доставлены на территорию государства. Их перевели на туристический лайнер, расположенный вне пределах территориальных вод страны.

Правительство Мальты не позволяет останавливаться на своей территории нелегальным мигрантам, так как власти Евросоюза не выполняют своих обещаний по приему граждан, которые уже находятся на острове.