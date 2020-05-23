Москва, , 08:39 — REGNUM Российский модуль «Наука» будет готов к запуску на Международную космическую станцию (МЧС) во втором квартале следующего года. Об этом 23 мая рассказал представитель государственной корпорации Роскосмос.

«Ко второму кварталу следующего года модуль будет готов к запуску», — приводит РИА Новости слова представителя.

При этом он уточнил, что график пуска нового российского модуля в настоящее время ещё утверждается.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля текущего года глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин рассказал, что запуск модуля «Наука» отложен с 2020 на 2021 год по причине необходимости устранения выявленных недочетов и снижения числа сотрудников, которые выходят на работу в Центр Хруничева, из-за коронавирусной инфекции.