Владивосток, 23 мая 2020, 08:17 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Приморья за минувшие сутки выросло на 53 и достигло 1 595 человек. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.
«За прошедшие сутки в Приморье выявлены еще 53 заболевших коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
Также в нем указывается, что, согласно данным главы регионального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, общее число зараженных в крае теперь составляет 1 595 человек.
Также она рассказала, что коэффициент распространения коронавируса снижается, однако меры санитарного контроля пока смягчать рано и в каких-то случая их нужно будет даже ужесточить.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Хакасии подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом.