Владивосток, , 08:17 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Приморья за минувшие сутки выросло на 53 и достигло 1 595 человек. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.

«За прошедшие сутки в Приморье выявлены еще 53 заболевших коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что, согласно данным главы регионального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, общее число зараженных в крае теперь составляет 1 595 человек.

Также она рассказала, что коэффициент распространения коронавируса снижается, однако меры санитарного контроля пока смягчать рано и в каких-то случая их нужно будет даже ужесточить.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Хакасии подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом.