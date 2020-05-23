Ханты-Мансийск, , 08:15 — REGNUM В Югре проанализировали все жалобы медиков на отсутствие дополнительных выплат. Ни в одной из них нет ситуаций, когда выплаты производились не вовремя, заявил глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

Напомним, во время прямой линии Алексей Добровольский сообщил, что в целом к нему обратились 164 медицинских работника с претензиями по поводу начисления выплат в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. СУ СКР по ХМАО инициировал проверку сигналов.

Меж тем, по словам Алексея Добровольского, медикам ХМАО за март-апрель осуществлены дополнительные выплаты в размере 141 млн рублей из федерального бюджета и 37 млн рублей из бюджета автономного округа.

Как пояснил Алексей Добровольский, жалобы в большинстве своём идут из медучреждений, где руководство не организовало правильный порядок работы, а также не объяснило принадлежность выплат.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре более 160 медиков жалуются на выплаты за борьбу с коронавирусом