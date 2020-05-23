Москва, , 08:15 — REGNUM Коронавирус SARS-CoV-2 не вызовет повторной эпидемии, сопоставимой по силе с той, что проходит сейчас, заявила 22 мая главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в интервью «Парламентской газете».

«Предположительно, будут небольшие подъемы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет», — объяснила эксперт.

По словам Малинниковой, по закону эпидемического процесса вирус ослабевает, а у большей части населения появится иммунитет к нему.

«Поэтому вторые волны обычно бывают менее значимыми, чем первые, когда вирус только появляется в человеческой популяции», — добавила она.

Ранее Малинникова объяснила, почему определение антител к SARS-CoV-2 среди населения имеет принципиально важное значение.

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