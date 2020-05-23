Барнаул, , 08:13 — REGNUM Информацию о том, что российские учёные испытали на себе вакцину от COVID-19 и уже летом ею могут быть обеспечены группы риска, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

«Вероятно, в настоящее время есть серьезные подвижки в деле создания вакцины от коронавируса. Но на самом деле даже при всем желании обеспечить вакциной всех и сразу не удастся. В этой связи резонно возникают соображения о соответствующем контингенте для первых партий вакцины.

На мой взгляд, прежде всего иммунизации должны подлежать медработники. Они первые сталкиваются с инфекцией и вообще имеют повышенный риск инфицирования. Само по себе создание иммунной прослойки из медработников резко увеличит эффективность борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Армия, которая ведет войну и не несет потерь, закономерно выигрывает.

Кроме того, первоочередной вакцинации должны подвергаться работники системообразующих предприятий, сотрудники образовательных учреждений и учащиеся, а также пожилые люди».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее директор НИИ, академик Александр Гинцбург известил о том, что учёные из НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи для своей собственной защиты проверили на себе векторную вакцину от коронавируса.

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Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что вакцина может появиться уже в июле, а глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что возможность создания большого количества доз для всего населения России сейчас прорабатывается властями.

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