Абакан, , 08:04 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 23 мая в республиканском правительстве.

Тринадцать случаев — это служебные и семейные контакты. Восемь пациентов поступили с признаками пневмонии, ещё восемь — с признаками ОРВИ. Один человек прибыл из Москвы (проводник поезда), один — из Санкт-Петербурга.

Выздоровели ещё 20 пациентов. Общее число выздоровевших в Хакасии — 389.

Всего в Хакасии по состоянию на 23 мая коронавирус выявлен у 778 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в Хакасии скончались десять пациентов с коронавирусом.

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