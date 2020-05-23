Вашингтон, , 07:59 — REGNUM Геймдизайнер Хидеки Камия из студии PlatinumGames успокоил геймеров, которые волнуются по поводу того, выйдет ли вообще игра Bayonetta 3 на портативной консоли Nintendo Switch. Об этом 23 мая сообщил портал Comicbook.

Он заявил, что поклонникам франшизы не стоит беспокоиться о том, что проект может быть отменён, или что он может испытывать проблемы, и подчеркнул, что им стоит отбросить подобные мысли.

«Если у вас есть такие опасения, то немедленно выбросьте их в окно, потому что мы все усердно работаем над ней (игрой — ИА REGNUM), и она не будет отменена ни по каким причинам», — сказал Камия, добавив, что он постоянно «сидит» в Twitter и видит, что поклонники игры всё чаще начинают задавать вопросы по поводу возможной отмены проекта.

Главной героиней популярной серии игр является ведьма по имени Байонетта, которая сражается с различными сверъестественными существами. Релиз первой части игры состоялся 29 октября 2009 года.

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