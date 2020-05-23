Чита, , 07:51 — REGNUM Оперативный штаб Забайкальского края утром 23 мая известил о том, что в регионе выявлено уже 758 носителей коронавируса, причём 31 из них — за последние сутки.

Из общего числа заболевших COVID-19 — 113 детей. Врачи вылечили 372 человека.

«Заболевания зарегистрированы в городе Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском районах», — сказано в официальной информации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в регионе произошло уже десять смертей от COVID-19.

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