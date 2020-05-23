Москва, , 07:48 — REGNUM Срок вывода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир» будет ускорен, сообщили 23 мая в пресс-службе Минздрава России.

По информации ведомства, процедура государственной регистрации препарата будет запущена сразу после получения положительных результатов ограниченной программы клинических исследований. При этом в министерстве планируют продолжить исследования препарата в пострегистрационном периоде.

В клинических исследованиях примут участие более 650 пациентов в 11 регионах России. Ожидаемая общая продолжительность исследований составит шесть — двенадцать месяцев.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что первые клинические исследования «Фавипиравира» говорят о том, что он вполне может стать наиболее эффективным для лечения новой коронавирусной инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

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