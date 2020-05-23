Село Ботлих, Дагестан, , 08:03 — REGNUM Автоколонна мобильного многопрофильного госпиталя Западного военного округа (ЗВО), направленного в посёлке Ботлих (Дагестан) для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, преодолела первые 600 км и после дозаправки продолжит движение. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Мы прибыли в комплексный район материально-технического обеспечения в Воронежской области, где будет произведена дозаправка техники, организован приём горячей пищи личным составом. Затем мы продолжим марш по установленному маршруту в Республику Дагестан», — приводит пресс-служба слова заместителя командующего танкового объединения по материально-техническому обеспечению полковника Олега Бузаева.

После преодоления 600 километров на пути из подмосковного Алабино в Дагестан, колонне осталось пройти ещё 1500 километров.

«Состояние личного состава удовлетворительное, поставленную нам задачу выполним точно и в срок», — сказал Бузаев.

Как сообщало ИА REGNUM, два полевых многофункциональных мобильных госпиталя на 100 койко-мест каждый будут переброшены в Дагестан для борьбы с эпидемией коронавируса. Первый госпиталь военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) уже развернули Буйнакске.

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