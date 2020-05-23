Нью-Дели, , 07:38 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили 6654 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Таким образом общее количество выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 125 101. Также за прошедшие сутки в Индии скончались 137 человек от осложнений COVID-19. Общее число жертв болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в стране достигло 3720.

«Количество активных случаев в настоящее время составляет 69 597», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Индии выявили более шести тысяч зараженных новым коронавирусом. Таким образом рост ежедневно выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2 на индийской территории продолжает расти.

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