Пекин, , 07:27 — REGNUM Власти Китая планируют расширить пилотную программу, которая позволяет решать споры, возникающие в связи с дорожно-транспортными происшествиями через интернет, на всю страну, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Процессы разрешения споров, включая установление ответственных сторон, расчет размера компенсаций и рассмотрение в суде могут быть осуществлены целиком через онлайн-праформу, которая позволяет передать всю необходимую и относящуюся к делу информацию в суд, полицию и страховые компании.

Соответствующее заявление было сделано Верховным народным судом Китая, Министерством общественной безопасности КНР, Министерством Юстиции КНР и Китайской комиссией по банковском у и страховому надзору. Пилотная программа стартовала в ноябре 2017 года и была испытана в 1380 местных судов до конца апреля текущего года.