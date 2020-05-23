Париж, , 07:27 — REGNUM Запрет на религиозные церемонии, введенный ранее во Франции из-за нового коронавируса, отменен властями страны, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, 22 мая сообщается на сайте ведомства.

При этом организаторы церемоний обязаны следить за соблюдением участниками правил социальной дистанции, ношения масок и дезинфекции рук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кристоф Кастанер объявил об обязательном ношении масок для граждан во время второго тура муниципальных выборов во Франции, намеченного на 28 июня.

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