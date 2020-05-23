Пекин, , 07:17 — REGNUM Полиция провинции Цзянсу на востоке Китая задержала 26 подозреваемых в получении прибыли от продажи персональных данных банковских карт более чем 50 тыс. граждан страны, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.

В июне 2019 года полиция района Хуайинь города Хуайань получили сообщение с жалобами на неких лиц, которые публично продают информацию о банковских картах граждан через мессенджер QQ, а также на прочих площадках.

Полиция вскоре начала расследование, по результатам которого и были арестованы указанные лица. В период с июля по декабрь 2019 года более 40 офицеров полиции было направлено на проведение спецоперации в 12 города и девяти провинциях Китая, включая Сычуань, Шэньси, Фуцзянь, Хунань и Чжэцзян, Внутреннюю Монголию и Гуандун.

Всего 26 подозреваемых в участие в незаконной торговле данными более чем 50 тыс. граждан страны на сумму свыше 21 млн юаней (около $2,95 млн) было арестовано. Подозреваемые были переданы местным органам прокуратуры.