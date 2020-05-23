Москва, , 07:06 — REGNUM Количество зарегистрированных в России смертей от случайного отравления алкоголем в первом квартале 2020 года снизилось до 1,6 тыс., что на 33% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в материалах Росстата.

Показатель стал самым низким с 2006 года, когда в России в целом по году было зарегистрировано 8,8 тыс. летальных исходов по указанной причине.

Больше всего смертей в январе — марте 2020 года зафиксировано в Московской области (126 случаев), а также в Свердловской (91), Кемеровской (72), Саратовской (63) и Воронежской (57) областях.

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