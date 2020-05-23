Сеул, , 06:57 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее выросло на 23 и составило 10 194. Об этом 23 мая сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Также в стране умерло два пациента с COVID-19 и общее количество летальных исходов при данной заболевании достигло 266. Еще 10 194 человека выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая стало известно, что в Южной Корее началось тестирование жителей на выявление антител к коронавирусу.

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