Москва, 23 мая 2020, 06:54 — REGNUM Службы лесного хозяйства России ликвидировали за сутки почти 40 лесных пожаров на площади 871 гектара, сообщили 23 мая в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки
Отмечается, что к полуночи в регионах оставались действующими 53 пожара на площади 6 786 гектаров. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Забайкальском крае, где горит 2 370 га лесов.
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