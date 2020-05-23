Москва, , 06:54 — REGNUM Службы лесного хозяйства России ликвидировали за сутки почти 40 лесных пожаров на площади 871 гектара, сообщили 23 мая в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 22.05.2020 в России ликвидировано 38 лесных пожаров на площади 871 гектара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к полуночи в регионах оставались действующими 53 пожара на площади 6 786 гектаров. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Забайкальском крае, где горит 2 370 га лесов.

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