Нью-Йорк, США, , 06:43 — REGNUM Жители американского штата Нью-Йорк могут собираться в группы численностью до 10 человек. Такое постановление выпустил губернатор региона Эндрю Куомо, 22 мая сообщается на его сайте.

Ранее в таком количестве могли собираться только участники религиозных церемоний в штате. Отмечается, что при встречах люди обязаны соблюдать дистанцию в шесть футов — 1,83 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая Эндрю Куомо объявил, что смертность от последствий заболевания COVID-19 в штате Нью-Йорк снизилась.

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