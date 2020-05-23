Новосибирск, , 06:28 — REGNUM В Новосибирске утром 23 мая совершил промежуточную посадку вывозной рейс авиакомпании «Россия» из Куала-Лумпур (Малайзия) с гражданами РФ на борту, задержавшимися в стране из-за пандемии коронавируса. По данным онлайн-табло аэропорта «Толмачёво», рейс FV 6698 прибыл в 08:20 по местному времени.

Самолёт с 326 российскими туристами на борту должен был прибыть в Новосибирск в 04:30 мск. Задержка рейса составила почти четыре часа.

После выгрузки части пассажиров в Новосибирске, остальные продолжат полёт до Москвы. Все прибывшие должны будут отправиться на обязательную изоляцию на 14 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, В Санкт-Петербурге в ночь на 23 мая приземлился вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Дубая (ОАЭ).

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