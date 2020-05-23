Нью-Йорк, США, , 06:26 — REGNUM Руководство американской компании Moderna, объявившей о скором выпуске вакцины против COVID-19, заработало десятки миллионов долларов на торговле собственными акциями, передаёт 22 мая телеканал CNN.

Больше всех, по информации телеканала, заработал финансовый директор компании, получивший прибыль в размере $16,8 млн во время взлёта стоимости акций в начале недели.

По мнению экспертов, противозаконных действий во время торгов на бирже топ-менеджмент компании не совершал, однако выглядят такие заработки не очень достойно.

Напомним, 18 мая в компании Moderna заявили, что испытания вакцины от коронавируса успешно прошли на людях. После этого цена её акций взлетела на 30%. В своём выпуске телеканал CNN отметил, что вероятность соответствия вакцины ожиданиям в обществе составляет 65%.

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