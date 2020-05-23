Кито, , 06:06 — REGNUM Пассажирские авиаперевозки в Эквадоре будут возобновлены с 1 июня, сообщила эквадорский министр внутренних дел Паула Ромо 22 мая в видеообращении на своей странице в Twitter.

При этом, по информации Ромо, аэропорты страны смогут обслуживать до 30% рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Эквадора Ленин Морено продлил до середины июня режим чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: От прибывающих в Эквадор начнут требовать результатов тестов на коронавирус