Кито, 23 мая 2020, 06:06 — REGNUM Пассажирские авиаперевозки в Эквадоре будут возобновлены с 1 июня, сообщила эквадорский министр внутренних дел Паула Ромо 22 мая в видеообращении на своей странице в Twitter.
При этом, по информации Ромо, аэропорты страны смогут обслуживать до 30% рейсов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Эквадора Ленин Морено продлил до середины июня режим чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
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