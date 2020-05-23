Пекин, , 04:35 — REGNUM За прошедшие сутки больницы Китая покинули еще трое излечившихся от COVID-19 пациентов, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 73 человека продолжают получать медицинскую помощь в больницах Китае. Всего 78 258 человек излечились от опасной инфекции за все время эпидемии. Общее число заболевших достигло 82 971 человека, из которых 4634 человека скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае не было выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19 впервые за последние несколько недель.

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